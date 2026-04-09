米イラン停戦合意も…イスラエル軍がレバノンへ「最大規模」の攻撃アメリカとイランが2週間の停戦の合意を発表してから一夜が明けました。ただ、イスラエル軍はレバノンを攻撃、これに対しイラン側は「ホルムズ海峡は完全に封鎖された」とするなど事態の沈静化は見通せない状況です。【写真を見る】ホルムズ海峡「再び封鎖」…イスラエル軍のレバノン“最大規模”攻撃後にイラン報道米副大統領「戦争に逆戻りの選択肢も…」と