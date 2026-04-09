◆米大リーグレイズ２―６カブス（８日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）カブスのＭ・コンフォート外野手が８日（日本時間９日）、敵地のレイズ戦で適時二塁打を放ち、２試合連続打点で連勝に貢献した。１―１で迎えた５回無死満塁で、中堅右へフェンス直撃の当たりを放ち、２者が生還。送球エラーの間にもう１人がホームインし、自身も三塁に進んだ。ホーナーの適時二塁打で自身も生還。５点を挙げ、勝利の原