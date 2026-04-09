「A課長は私のことが嫌いなんでしょうか」。配属からわずか1カ月で退職届を出した若手が打ち明けた理由は上司の態度だった。不機嫌な態度やため息、無視……「不機嫌ハラスメント」が会社へ与えるダメージはある意味パワハラ以上だという。なぜ深刻なのか。発覚した場合、会社はどう対処すべきだろうか？（社会保険労務士木村政美）＜甲社概要＞都内にある食品メーカーで、従業員数は400名。＜登場人物＞A：昨年4月、総務課長