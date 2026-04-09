気象庁＝東京都港区前線や低気圧の影響で、西日本を中心に9日夜から10日にかけて大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は9日、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけた。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば、建物内に移動するなど安全確保が必要だ。気象庁によると、10日にかけて低気圧が発達しながら黄海から日本海に進み、前線が本州付近を通過。前線や低気圧に向かって、暖かく湿った空気