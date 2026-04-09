岡山地裁岡山市の自宅で2024年、知人女性の体を触ったとして不同意わいせつ罪に問われた岡山県警の警視和田弘男被告（59）＝起訴休職中＝の判決で岡山地裁は9日「酔いつぶれて抵抗困難な女性にわいせつ行為の限りを尽くし、悪質性は高い」として懲役2年（求刑懲役3年）を言い渡した。判決などによると女性は当時報道機関の記者で、県警組織犯罪対策1課長だった被告宅を取材で訪問。弁護側は女性の証言の信用性に疑義が残るとし