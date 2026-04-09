来年１月の任期満了に伴う宮崎県知事選について、元同県知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内で会見し、出馬すると表明した。以下、冒頭の決意表明「次期宮崎県知事選に出馬することを決意いたしました。理由を一言で言えば、宮崎の衰微・衰退です。私はこれまで、地方自治、地方行政、地方の活性化をライフワークとして取り組んできました。４年前にも宮崎はこのままではいけないと強く思い、知事選に出馬しましたが