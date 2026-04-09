天井にスピーカーなどを備えた音箱。大涌谷の景観に合わせた楽曲が流される＝６日小田急箱根は１３日から、箱根ロープウェイの早雲山─大涌谷間で「世界初」の立体音響ゴンドラ「音箱（ＯＴＯＢＡＣＯ）」を運行する。貸し切り制の片道運行で、眺望や天候に合わせて創作した楽曲を噴気が立ち上る大涌谷の奇観と一緒に楽しめる。「音に包み込まれるような感覚と景色を組み合わせた新たな空の旅を提供したい」としている。音箱の