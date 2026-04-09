9日未明、金沢市内で複数の住宅を焼く火事があり、出火元の住宅から2人の遺体が見つかった他、高齢男性1人が救急搬送されています。住田 鉄平 記者：「大量の火の粉が空高く舞い上がっています」火事があったのは、金沢市畝田東2丁目の住宅です。警察や消防によりますと、9日午前1時過ぎ、近くに住む住民から「近所の家が火事です」と119番通報がありました。火は木造2階建ての住宅を焼いた他、隣家などにも延焼したとみられていて