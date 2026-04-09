【シュタイフ カービィ】 販売中 価格：44,000円 三英貿易は、ドイツのぬいぐるみブランド「シュタイフ」と「星のカービィ」がコラボしたぬいぐるみの2次予約販売を実施している。価格は44,000円で、無くなり次第終了となる。 本製品は職人の作業で作られる、モヘアを使用したカービィのぬいぐるみ。落ち着いたピンクには高級感があり、足裏には金色で縁取ら