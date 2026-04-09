元宮崎県知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内で宮崎県知事選挙への立候補表明記者会見を行い、当選した際にはＡＩ知事をやると宣言した。東国原氏は２００７年から１期４年、知事を務め、キャッチフレーズの「どげんかせんといかん」は同年の新語・流行語大賞を受賞するなど発信力が最大の武器となる。「今はデジタルの時代なので県、県庁、県民全体がインフルエンサーになっていく時代じゃないか。１人１人が発信力を