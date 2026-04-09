牛めし・カレー・定食の「松屋」は、2026年4月14日（火）10時から「ごろごろ煮込みチキンカレー」を販売する。※文中価格は全て税込表記【画像】この記事の写真を全て見る同商品は、松屋が定期的に発売している人気商品。松屋のカレーメニューの中でも根強い人気があり、販売のたびに終売を惜しむ声が多いという。鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキンと、クセになる辛さが特徴のオリジナルカレーを組み合わせた食べ応え