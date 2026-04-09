BTSのワールドツアーがついに開幕する。BTSは本日（4月9日）、韓国・高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムでワールドツアー「BTS WORLD TOUR “ARIRANG”」の幕を開ける。【写真】「めちゃくちゃ大変」新ALで英語に苦労したVBTSは3月27日、5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』のダンス動画を皮切りに、収録曲『2.0』のMVとダンス動画、『Hooligan』のMVを順次公開した。楽曲ごとに全く異なるカラーのダンスを披露