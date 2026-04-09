日清食品が2022年5月から展開する「完全メシ」が発売から約4年で累計6,500万食を突破した。売上は2025年度末に100億円規模となる見込みだ(市場売価換算)。同社の調査によると「完全メシ」のブランド認知度は52%に達している。現在、カップ麺やカップライス、スープ、冷凍食品、ドリンク、レトルト商品と幅広く展開。さらに今春、新たなラインアップを加える。菓子･惣菜パンとデザートを発売し、どの食シーンにも適した商品を揃えた