“脱税疑惑”を受けているボーイズグループASTROのメンバー兼俳優チャウヌが、実際に国税庁へ納付した金額が130億ウォン（約14億6000万円）台であることが確認された。4月9日、所属事務所ファンタジオ側は、「納付金額の一部は国税庁の還付手続きに従って調整される予定で、実質的な負担額は約130億ウォン水準になると、会計士を通じて案内を受けた」と伝えた。【関連】チャウヌへの視線は冷たいまま「印象が悪くなったから…」続