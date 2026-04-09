【モデルプレス＝2026/04/09】M!LKの曽野舜太と吉田仁人が4月9日、都内にて行われた「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに出席した。【写真】話題沸騰のアイドル、サンリオとコラボダンス◆曽野舜太＆吉田仁人、推しキャラ発表この日、2人はメンバーカラーの衣装に、推しキャラのマスコットを付けて登場。クロミが推しキャラだという曽野は音楽番組でクロミに会ったときに「小悪魔的な可愛さ」に惹かれたという。吉田