【ルゥ・マグメル】 10月 発売予定 価格：27,500円 コトブキヤは、フィギュア「ルゥ・マグメル」を10月に発売する。価格は27,500円。 本製品は、ゲーム「CODE VEIN II」より、吸血鬼の少女「ルゥ・マグメル」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 本を片手にリラックスして座る姿を立体化しており、台座はアンティークなスツールで、ゲー