リンクをコピーする

【キャラメルマイスター ウルトラマン60周年記念パッケージ】 販売期間： ・ひらかたパーク：4月18日～6月28日 ・東京みやげセンター：4月18日～ 価格：1,480円 オオモリは、「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」にあわせ、東京駅発のスイーツブランド「CARAMEL MEISTER（キャラメ