9日午前、福岡県直方市の九州道で、車6台を積んだキャリアカーが焼ける火事がありました。こちらは、視聴者が撮影した映像です。黒い煙を上げながら激しく燃えているのが確認できます。警察によりますと、9日午前9時ごろ、福岡県直方市植木の九州道の直方パーキングエリア付近で、車6台を積んだキャリアカーが燃える火事がありました。 ■金子麻史カメラマン「消防による消火活動が続いています。一部の車