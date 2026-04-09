4月3日、名古屋市名東区でナイフのようなものを突きつけ、現金を奪おうとしたとして16歳の少年が逮捕されました。警察は連続強盗事件に関与しているとみて調べています。 【写真を見る】16歳少年を逮捕 ナイフのようなものを突きつけ…現金奪おうとした疑い 東区･千種区などで相次いだ強盗事件に関与か 名古屋 逮捕されたのは、名古屋市守山区の16歳の自称アルバイトの少年です。 警察によりますとこの少年は、4月3日午後6時過