アウディがF1のマネジメント体制を変更アウディはF1日本グランプリの直前となる3月23日、F1プロジェクトのマネジメント体制について、プロジェクト責任者であるマッティア・ビノット氏がチーム代表も兼務することと、チーム代表を担っていたジョナサン・ウィートリー氏が個人都合からチームを離れたと発表した。【画像】今年からF1参戦！『アウディ』の日本グランプリ全40枚ウィートリー氏はレッドブルで手腕を発揮し、2025年4月