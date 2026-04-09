モデル・冨永愛（43）の長男で、自身もモデルとして活動する章胤（あきつぐ）が7日、自身のインスタグラムを更新。ランウェイを歩く姿を披露し、圧倒的なスタイルと存在感に注目が集まっている。【写真】「ほんまええ顔してますねぇ」ランウェイで圧倒的スタイルを披露した冨永愛の長男・章胤投稿では、ファッションブランド「agnes b.」のショーに出演した際の写真を公開。ブラックスーツやデニムスタイルなど複数のコーディ