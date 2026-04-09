「ブレーカーを交換しないと火事になる」とウソを言って、現金をだまし取ろうとしたなどとして、男4人が逮捕されました。警視庁によりますと、松本健人容疑者ら4人は去年、室内照明にトラブルがあった東京・大田区の男性に、「ブレーカーの故障です。今すぐ交換しないと火事になります」とウソを言って、必要のない工事代金をだまし取ろうとした疑いなどがもたれています。4人はネット上で「マッハ電気修理」などとうたい、客を集