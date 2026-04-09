2月下旬以降、中東の安全保障環境は劇的に悪化している。2月28日、イスラエル国防軍が米国の支援を背景に、イラン国内の核関連施設やミサイル拠点に対して未曾有の規模の空爆を敢行したことを受け、イランはホルムズ海峡の事実上の封鎖という強硬な対抗措置に打って出た。攻撃の矛先はイスラエルのみならず、サウジアラビアやアラブ首長国連邦（UAE）のエネルギー施設にも向けられ、無人機と巡航ミサイルによる飽和攻撃が連日展開