政府は再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案を10日に国会に提出することを目指していましたが、先送りする方針を与野党に伝えました。政府は、刑事訴訟法の改正案を今の国会に提出する方針で、自民党内では、事前審査が本格化しています。その改正案をめぐっては、裁判所が再審を決定しても検察官が不服を申し立てることができる内容になっているため、自民党議員からは「再審手続きに時間がかかり、えん罪被害者の救済が遅れ