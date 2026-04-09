「ブレーカーを交換しないと火事になる」などとウソを言い、工事代金を騙し取った疑いなどで男4人が逮捕されました。松本健人容疑者ら3人は2025年、都内に住む男女3人からブレーカーの交換費用あわせて86万円を騙し取ろうとした疑いで、野田柊介容疑者は、約10万円を騙し取った疑いが持たれています。4人はホームページで修理を募り、「ブレーカーを交換しないと漏電したり火事になります」などとウソを言って、壊れていないのに交