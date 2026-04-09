イランは態度を硬化させていて、再びホルムズ海峡を封鎖したと宣言しました。イランメディアによりますと停戦で合意した8日、3隻のタンカーがホルムズ海峡を通過していました。しかし、イランは「イスラエルが合意に違反してレバノンを攻撃している」と主張し再び「ホルムズ海峡を通るすべての船舶の航行を禁止し、完全に封鎖した」ということです。現地午後10時にはホルムズ海峡の通過を試みた船舶1隻が海峡付近で進路を変更し、