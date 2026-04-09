プログレッシブロックの先駆者として知られるピンク・フロイドが、15年ぶりとなるメンバー公認の最新ベスト盤『極致〜8-トラックス』をリリースすることが発表された。6月5日に全世界同時発売となる。【写真】お洒落！ピンク・フロイド『極致〜8-トラックス』限定Blue Vinyl今作は、2011年にリリースされた『百花繚乱』以来、15年ぶりとなるメンバー公認のベスト盤。1971年『おせっかい』収録「吹けよ風、呼べよ嵐」から、1979