東京証券取引所9日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日の大幅上昇の反動で売り注文が優勢となった。前日終値からの下げ幅は一時400円を超えた。午前終値は前日終値比311円24銭安の5万5997円18銭。東証株価指数（TOPIX）は28.62ポイント安の3746.68。平均株価が前日に2800円超上昇したため、高値への警戒感から当面の利益を確定する売りが出た。特に大幅高となっていた半導体関連銘柄の下落が目立っ