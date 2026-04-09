スズキ初の新型電気自動車（EV）「e ビターラ」に試乗した。今年１月から国内で販売が始まったモデルで、EV専用のプラットフォーム（車台）、モーターや変速機などを一体化した駆動ユニット「eAxle（イーアクスル）」を採用し、キビキビとした走りなどが味わえるスポーツ用多目的車（SUV）だった。二つのカーオブザイヤーで、ともに高い評価同社のEV世界戦略車の第1弾で、インド工場で生産し、インドのほか、日本を含むアジア