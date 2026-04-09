元宮崎県知事でタレントの東国原英夫氏が９日、宮崎市内で会見し、来年１月の任期満了に伴う同県知事選挙に出馬することを表明。元妻の俳優・かとうかずことの間に生まれた長男の加藤守氏が、陣営に加わってサポートすることを明らかにした。加藤氏は立大経営学部卒業後、米ジョージタウン大の公共政策大学院に進学。戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）でインターンとして活動した。帰国後は野村総研に入社し、コンサルタントとし