政府は、刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案について、目標にしていた10日の閣議決定を先送りする方針を決めました。再審法をめぐっては、政府が示した改正案について3月から自民党で議論していましたが、反対論が相次ぎ紛糾していました。特に裁判所が再審開始を決定した際に検察官が不服を申し立てる『抗告』について、政府案は維持したままですが、自民党では再審開始を長引かせるとして禁止を求める意見が噴出して