「もし大きな地震が起きたとき、我が家は大丈夫だろうか」と不安を感じたことはありませんか。持ち家の一戸建てに住む人を対象に行ったアンケート調査では、約3人に1人が大地震後に「大規模修理が必要」または「住めなくなる可能性が高い」と感じていることが明らかになりました。また、地震後の生活再建において最も不安なこととして「修理費用」を挙げた人は54.4%にのぼっています。【グラフ】大地震が発生した場合、気になるの