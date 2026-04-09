大阪府堺市にある閑静な住宅街。一見するとお洒落なオフィスのような建物に、おむすびの暖簾が揺れている。ここは建築会社「コアー建築工房」が運営する「おむすび処 はさかけ」。もともと社員食堂だったスペースを「社外の人も利用できるように」とリニューアルした。30種類以上のおむすびと温かいみそ汁が、都会の喧騒を忘れさせてくれる。【写真】太陽光がたっぷり差し込む店内「せっかくなら社外の人もどうぞ」福利厚生から生