モデルの益若つばささんは4月8日、自身のInstagramを更新。息子がクッキーを作る姿を披露しました。【写真】益若つばさの息子がクッキーを作る姿「絶対モテる」益若さんは「少し前のお話。息子が『ホワイトデーに手作りのアイシングクッキー作りたい』とのことで、ママは助手したよ」とつづり、13枚の写真と3本の動画を投稿。1枚目の写真は、出来上がったクッキーと息子のショットです。目元は隠れていますが、鼻や口元は益若さん