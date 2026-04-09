広東省深セン市に本社を置く人型ロボット企業の優必選科技（UBテック・ロボティクス）は7日、傘下のスマート物流子会社・無錫優奇智能科技が先ごろ、ホンダトレーディングの中国法人・本田貿易（中国）有限公司と戦略的協力合意を締結したことを明らかにした。双方は今後、人型ロボットや無人運転物流車両などの自動化・スマート化ソリューションの応用研究、シーン検証、モデル探求を重点分野として協力を展開する。合意に基づき