老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、63歳で退職した後の健康保険についてです。 Q：63歳になり会社を退職した後の健康保険料の支払いはどうする？「来月で63歳になり、長年勤めた会社を退職する予