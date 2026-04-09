「“新型”サクラ」まもなく登場！日産は2026年4月9日、近日マイナーチェンジを予定している「サクラ」のデザインを、同社ホームページで公開しました。軽EVのサクラは、長年にわたり培ってきた日産の電動車開発の技術と知見を結集し、日本のユーザーの日常の移動シーンに寄り添い、暮らしを豊かにすることを目指して開発したモデル。【画像】超カッコいい！ これ新型「サクラ」です！（30枚以上）2022年の発売以来、「2022-