「えぇ…去年は車検に通ったのに…」フロントガラスの「ギラギラ加工」に落とし穴！2026年も4月に入り、春らしい陽気を感じる日が増えてきました。これから夏に向けて日差しが徐々に強くなっていくなか、車内の温度上昇や紫外線を抑える目的で、窓ガラスに対策を施すドライバーも少なくありません。【画像】「ええぇぇ！？」 こっちが車検OKの「オーロラフィルム」です！（4枚）そうしたなかで近年、街中を走るクルマの中に