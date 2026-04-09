元乃木坂46の女優、タレント松村沙友理（33）が出演するクレハの新CM「クレハ社員の松村さん」編が放送されている。家庭用品の新ブランド「Rakucho（ラクッチョ）」「iremo（イレモ）」の“商品開発担当”を演じている。商品開発部員として、役員会議室で新ブランドをプレゼン。ブランド名の由来を聞かれ「『チョ』ってかわいいもん」と答える。予想外の答えに役員たちが拍子抜けするなか、「ラクッチョ♪ラクッチョ♪」とリズムに