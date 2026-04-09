5人組バンド「Klang Ruler（クラングルーラー）」のソウル公演を、韓国の各メディアが大きく報じた。同バンドは6月27日に、ソウル市内で初の公演「Klang Ruler 2026『Magnet＋TOUR』in Seoul」を開催する。マイデーリーは9日、「5人全員そろって韓国を訪れる」のタイトルで「初来韓公演。15年にボーカルのyonkey（ヨンキー）を中心に結成されたバンドで、懐かしさを呼び起こすレトロなサウンドに現代的な感覚を加えた『ニューエイ