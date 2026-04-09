ミュージシャン・俳優のGACKTさんが4月9日、自身の公式Xを更新。自己否定感や楽観主義について自身の考えを投稿し、注目を集めています。【写真を見る】【 GACKT 】自己否定に悩む若者に喝「自己否定が強いなら卑下するな、武器にしろ！」心に刺さる格言に共感の声GACKTさんは「自己否定感が強いヤツ、楽観主義なのに失敗を繰り返すヤツ。そんな人は参考にしてくれ。」と書き出し、先日の会食の席で大学生から「私は自己否定が強