女優・嵐莉菜の最新ヘアスタイルにファンが魅了されている。９日までに自身のインスタグラムを更新した嵐。柔らかな茶髪に切り揃えた前髪、レイヤーカットの下ろし髪が春らしい、笑顔満開のどアップショットを公開した。この投稿には「めっちゃ美しくて可愛い」「今日の髪型似合いすぎてるな！？」「爆ビジュだよ」「きゃわいすぎ」「笑顔ももの凄く可愛いです」などの声が寄せられている。