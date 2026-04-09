新日本プロレスの「ＩＷＧＰヘビー級」新王者・カラム・ニューマンが６日、都内の新日本オフィスで記者会見を行った。ニューマンは４・４両国国技館で辻陽太を破り「２３歳７か月」の史上最年少で最高峰を極めた。初防衛戦は５・４福岡国際センターで開催する「レスリングどんたく２０２６」での鷹木信悟の挑戦を受ける。会見でニューマンは「両国の勝利から俺は、我慢していてもこの笑顔を絶やすことはできない。試合前は