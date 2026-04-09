「Ｍ！ＬＫ」の曽野舜太、吉田仁人が９日、都内で「２０２６年サンリオキャラクター大賞」の開幕イベントに出席した。毎年恒例のサンリオのキャラクターたちの人気投票イベント。今年は４１回目の開催で、４５０を超えるキャラクターの中から９０キャラクターがエントリーし人気を競う。今年のテーマは「がんばるみんなにエールを！ＳｍｉｌｉｎｇＯｖａｔｉｏｎ！」。エールを送りたい相手について尋ねられた吉田は「僕ら