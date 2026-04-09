俳優のディーン・フジオカが８日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）で、渡米した理由に言及した。福島県須賀川市で生まれ、高校卒業後に米国の大学に留学したディーン。「花粉症がきつくて、日本にいるのがしんどいな〜ってなって、ＩＴを勉強するっていうていで国外逃亡」と明かすと、スタジオから「マジ？」「花粉から逃げた」と驚きの声が上がった。さらにディーンは「そのあと分かったんです