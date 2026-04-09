早大野球部の元監督・野村徹さんが８日午後、大阪・高槻市内の病院で肺炎のため亡くなった。８９歳だった。早大時代に指導を受けたヤクルトの青木宣親ＧＭは「今の私があるのは大学時代に野村さんと出会えたことだと思っています」。２４年１０月に引退試合を行った際は野村さんがセレモニーにサプライズで登場し花束を贈呈された。「引退試合も大阪から駆けつけて下さり、いつも気にかけて下さったこと感謝してもしきれません