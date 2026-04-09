お葬式の依頼で知っておきたい知識とは！？お布施の相場、表書きの書き方を解説 宗教者への依頼 仏式 菩提寺に出向いてお葬式と仏名(戒名)の依頼をします。電話で連絡する場合は、失礼を詫びてから用件に入ります。通夜・葬儀の日時は、僧侶の都合を先に伺うのが礼儀ですが、火葬場や式場の空き状況の兼ね合いなどであたりをつけて依頼するケースが多くなっています。また、初七日法要についても、葬儀・告別式の式中