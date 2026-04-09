驚きの惑星「金星」！深海底の水圧と金星の気圧はほぼ同じってほんと？ 深海９００ｍの深さに匹敵する金星地表の気圧 地球上で最も深い海はマリアナ海溝で、深さは１万９２０ｍ もあります。海底では、深さ１０００ｍあたりで１００気圧という圧力がかかっているので、マリアナ海溝では約１０００気圧もの圧力がかかっていることになります。地球の地表では、０ｍで１気圧です。とすれば、深さ１０００ｍの海底では、その１０