経済産業省は3月、石油の国家備蓄と民間備蓄合わせて45日分の放出を開始した。石油備蓄の放出は、ロシアによるウクライナ侵攻後の2022年に実施して以来4年ぶりで、放出規模は過去最大となる。中東情勢の悪化に伴う海上輸送の要衝ホルムズ海峡の事実上の封鎖は、日本の原油調達に大きな影響を与えており、備蓄放出を通じて、ガソリンなど石油製品の安定供給につなげる。 石油備蓄は1970年代のオイルショックをきっかけに始まっ