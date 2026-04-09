佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の9日の天気をお伝えします。天気は下り坂です。低気圧が近づいてくるので気圧の変化がとても大きく、頭痛やめまい、気分の落ち込みなど、天気痛の症状も出やすいでしょう。 「雨の予想」 午後は本降りの雨となりそうです。一時的にやむ時間帯はありますが、10日の午前中にかけて降り続く見込みです。9日夜から10日朝にかけては特に雨脚が強まりやすく、雷を